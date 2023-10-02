Стройэксперт Васильев предупредил об опасности одного вида обоев

«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», — сообщает Минздрав.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на статистику о детской смертности в приёмном покое.Только 14% медицинских работников приёмных покоев прошли обязательную сертификацию для оказания медпомощи несовершеннолетним. Из-за этого сотни детей в Америке каждый год умирают или получают увечья после обращения в приёмные отделения.Многие медики не имеют нужного опыта работы с детьми, поэтому не могут выявить опасные заболевания, которые скрываются под обычными симптомами, сказано в публикации.Ранее Минздрав РФ опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита. В Минздраве заявили, что поставка вакцин от полиомиелита в российские регионы идёт по графику.