Стройэксперт Васильев предупредил об опасности одного вида обоев

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Виниловые обои токсичны для человека, могут вызывать рак и бесплодие.
Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев, сообщает NEWS.ru.
Всего 70 миллилитров вещества могут вызвать необратимые последствия.
Также виниловые обои зачастую содержат тяжелые металлы (ртуть, свинец и кадмий). По словам Васильева, данные химикаты могут спровоцировать рак и бесплодие.
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«При нагревании винил выделяет формальдегиды — это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», —объяснил специалист Фёдор Васильев.
Также виниловые обои зачастую содержат тяжелые металлы (ртуть, свинец и кадмий). По словам Васильева, данные химикаты могут спровоцировать рак и бесплодие.
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Мария Фирсова