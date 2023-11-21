Строительство новой поликлиники в Серпухове закончат в декабре

Фото: Минстройкомплекса МО
Поликлинику на 700 посещений в смену в серпуховском микрорайоне Ивановские дворики достроят до конца месяца. Работы завершены на 80%, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«В здании завершают чистовую отделку, монтаж вентиляции, лифтов, систем кондиционирования, дымоудаления, отопления и канализации. Ведутся также работы по благоустройству. На объекте трудятся более 320 рабочих и 17 единиц спецтехники», – рассказали в министерстве.В детском и взрослом отделениях разместят кабинеты профильных специалистов, реабилитационно-восстановительного лечения, лабораторию, а также отделение функциональной диагностики.
Читайте также:
Андрей Воробьёв посетил после ремонта поликлинику в Молодёжном
Единая городская поликлиника в Котельниках готова почти на 20%
Взрослую поликлинику в Егорьевске открыли после капитального ремонта
Лора Луганская