Студент из Дубны предложил дешевый способ диагностики инфекционных болезней

В Дубне студент магистратуры Павел Насиров работает над проектом по замене коллоидного золота в тест-полосках на углеродные точки. Об этом сообщила администрация городского округа Дубна.

По словам химики углеродные точки можно получать из овощей и при нагревании лимонной кислоты с разными добавками. Этот способ будет более эффективным в диагностики инфекционных болезней, в том числе коронавируса.





Эксперты из компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» признали перспективность метода в рамках защиты проекта в формате «Стартап как диплом».









Стоит отметить, что Павел Настиров является победителем «УМНИК». Выигранный гран он потратит на реализацию проекта.



