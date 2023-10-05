Студент из Дубны предложил дешевый способ диагностики инфекционных болезней

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В Дубне студент магистратуры Павел Насиров работает над проектом по замене коллоидного золота в тест-полосках на углеродные точки. Об этом сообщила администрация городского округа Дубна.
По словам химики углеродные точки можно получать из овощей и при нагревании лимонной кислоты с разными добавками. Этот способ будет более эффективным в диагностики инфекционных болезней, в том числе коронавируса.
Эксперты из компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» признали перспективность метода в рамках защиты проекта в формате «Стартап как диплом».
Стоит отметить, что Павел Настиров является победителем «УМНИК». Выигранный гран он потратит на реализацию проекта.
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Мира Полтева