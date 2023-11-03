Студенты из Дубны разрабатывают гидроакустический массажер для физиотерапии

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Студенты университета «Дубна» работают над созданием гидроакустического массажера для физиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Студенты работают над проектом НИИ прикладной акустики в школе технологического предпринимательства на базе университета. Ребята работают вместе с медицинскими организациями и представителями бизнеса.
Кроме этого, на выставке «Massage & Service Expo» массажер был отмечен дипломами и благодарностями и ребята получили ряд запросов и заявок на приобретение прибора.
Стоит отметить, что в данный момент студенты работают над разработкой мобильных приложений для смартфонов.
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«Аппарат предназначен для массажных процедур в наполненных водой обычных ваннах и небольших бассейнах. Особенность – объемный бесконтактный стимулирующий массаж погруженного в жидкую среду тела человека производится специальными инфразвуковыми волнами», - отметил глава городского округа Максим Тихомиров.
Стоит отметить, что в данный момент студенты работают над разработкой мобильных приложений для смартфонов.
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Мира Полтева