Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей

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Ступинская областная клиническая больница ищет медицинский персонал. В медучреждение требуются заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт, гериатр, гематолог и акушер-гинеколог, по два врача-кардиолога, невролога, онколога, офтальмолога, эндокринолога и врача функциональной диагностики.
Помимо этого, нужны по три врача-анестезиолога-реаниматолога, терапевта, оториноларинголога и травматолога-ортопеда.
Также необходимы семь врачей-педиатров участковых и шесть врачей общей практики.
Оклады сотрудников варьируются от 60 тыс до 95 тыс рублей.
Соискателям следует обращаться по адресу: Ступино, ул. Чайковского, вл.7, корп.1.
В Московской области действует целый ряд программ поддержки и привлечения медицинских кадров.
Социальная ипотека предусматривает предоставление субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита. В 2022 году такие субсидии получили 300 медиков. План на 2023 год – 161 сертификат. А всего с 2016 года возможность купить квартиры получили около 1,5 тыс специалистов. Компенсация аренды жилья. Приехавшие в регион врачи, фельдшеры и медсёстры получают дополнительную выплату 20 тыс рублей, чтобы снять квартиру. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 8,2 тыс человек.
Программа «Приведи друга» предусматривает денежную выплату от 30 до 50 тыс рублей при трудоустройстве медицинского работника по рекомендации сотрудника.
Ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс рублей положена врачам общей практики, участковым терапевтам и педиатрам. Её получают более 2,3 тыс специалистов. Кроме того, в этом году врачам неотложной помощи доплачивают до 15 тыс рублей.
В рамках программы «Земля врачам» медикам предоставляют участки в безвозмездное пользование для строительства дома или подсобного хозяйства. Их выделяются медикам 36 специальностей в 31 городском округе. В 2022 году участки получили 1,3 тыс человек.
В пяти городских округах – Домодедово, Ступино, Богородское, Сергиево-Посадский и Воскресенск – созданы специальные посёлки для медиков.
Медики пользуются в Подмосковье и федеральными мерами поддержки.
В частности, им положены единоразовые выплаты до 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор». Она позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность.
В программе «Земский фельдшер» имеют право участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек. Для них предусмотрены выплаты в размере до 750 тыс рублей. Помимо этого, молодые специалисты получают ежемесячные доплаты до 3 тыс рублей.
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Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей
В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».
В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.
Также необходимы семь врачей-педиатров участковых и шесть врачей общей практики.
Соискателям следует обращаться по адресу: Ступино, ул. Чайковского, вл.7, корп.1.
В Московской области действует целый ряд программ поддержки и привлечения медицинских кадров.
Социальная ипотека предусматривает предоставление субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита. В 2022 году такие субсидии получили 300 медиков. План на 2023 год – 161 сертификат. А всего с 2016 года возможность купить квартиры получили около 1,5 тыс специалистов. Компенсация аренды жилья. Приехавшие в регион врачи, фельдшеры и медсёстры получают дополнительную выплату 20 тыс рублей, чтобы снять квартиру. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 8,2 тыс человек.
Программа «Приведи друга» предусматривает денежную выплату от 30 до 50 тыс рублей при трудоустройстве медицинского работника по рекомендации сотрудника.
Ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс рублей положена врачам общей практики, участковым терапевтам и педиатрам. Её получают более 2,3 тыс специалистов. Кроме того, в этом году врачам неотложной помощи доплачивают до 15 тыс рублей.
В рамках программы «Земля врачам» медикам предоставляют участки в безвозмездное пользование для строительства дома или подсобного хозяйства. Их выделяются медикам 36 специальностей в 31 городском округе. В 2022 году участки получили 1,3 тыс человек.
В пяти городских округах – Домодедово, Ступино, Богородское, Сергиево-Посадский и Воскресенск – созданы специальные посёлки для медиков.
Медики пользуются в Подмосковье и федеральными мерами поддержки.
В частности, им положены единоразовые выплаты до 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор». Она позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность.
В программе «Земский фельдшер» имеют право участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек. Для них предусмотрены выплаты в размере до 750 тыс рублей. Помимо этого, молодые специалисты получают ежемесячные доплаты до 3 тыс рублей.
Читайте также:
Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей
В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».
В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.
Лора Луганская