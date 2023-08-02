Ступинские врачи удалили пациентке 3-килограммовую миому матки

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В гинекологическое отделение Ступинской областной больницы поступила 40-летняя женщина, которую направил врач-терапевт. На приёме у терапевта женщина рассказала, что она заметила аномальный рост живота ещё два года назад, однако посчитала, что это связано с возрастными изменениями.
Жалоб на дискомфорт или боли у пациентки не было. В ходе обследования врачи выявили у женщины миому матки, размер которой соответствовал 23 неделям беременности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. В больнице напомнили, что всем женщинам, даже если у них нет жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.
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«Под общим наркозом мы провели операцию по удалению миомы матки. Вес образования составил 3 кг. Операция прошла успешно и заняла час», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Сергей Князев.
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Алиса Сергиенко