Свет от смартфонов и компьютеров укорачивает человеческую жизнь

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Эксперименты велись на плодовых мушках. Выяснено, что излучение светодиодных гаджетов и ламп негативно сказывается на клетках организма. Под воздействием синего света вещества, которые необходимы для правильного функционирования клетки, меняют свой химический состав. Если ограничить воздействие синего света, можно предотвратить раннее старение.
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