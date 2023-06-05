Свидетельства на социальную ипотеку уже получили более 90 медиков из Химок

Фото: администрация г.о. Химки
Еще один документ выдан врачу-онкологу из местной больницы
92 медицинских работника из Химок получили сертификаты на приобретение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека». Еще один документ выдан врачу-онкологу Химкинской областной больницы Жавагьир Адуллаевой, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В церемонии вручения сертификатов в Доме правительства Московской области участвовали первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, сотрудники регионального Минздрава, врачи, фельдшеры и медсёстры.
Программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Участниками могут стать врачи 51 специальности, а также средний персонал – медсёстры, фельдшеры разных категорий и акушеры. Для этого предусмотрено несколько требований.
В рамках программы её участники получают от региона в качестве первоначального взноса 50% стоимости жилья. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.
Ранее губернатор Воробьёв рассказал о поддержке медиков в регионе.
«У меня большая семья, две дочери и сын. Теперь у каждого появится личное пространство. Социальная ипотека – это большая помощь. Благодарность губернатору Московской области, главе городского округа Химки и администрации больницы за выделенную соципотеку», – сказала Адуллаева.
Программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Участниками могут стать врачи 51 специальности, а также средний персонал – медсёстры, фельдшеры разных категорий и акушеры. Для этого предусмотрено несколько требований.
В рамках программы её участники получают от региона в качестве первоначального взноса 50% стоимости жилья. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.
Ранее губернатор Воробьёв рассказал о поддержке медиков в регионе.
Лора Луганская