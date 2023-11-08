Свыше миллиона детей прошли профилактические осмотры в Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года более 1,1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Возрастные профосмотры необходимы для выявления различных патологий и заболеваний.
Стоит отметил, что после осмотра врач вносит в систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка.
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«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева