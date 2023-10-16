Свыше тысячи детей прошли лечение в отделении детской эндокринологии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«За год работы отделения медицинскую помощь здесь получили уже порядка 1,1 тыс. маленьких пациентов. В отделении проводятся высокотехнологичные лабораторные исследования и инструментальная диагностика», - рассказала заведующая отделением эндокринологии НИКИ Асиет Тлиф.
Также для родителей и детей в отделении проводится «Школа», благодаря которой при помощи врачей можно научится самостоятельно корректировать инсулинотерапию и самоконтроле диабета в домашних условиях.
Стоит отметить, что специалисты отделения проводят осмотры детей с эндокринологическими заболеваниями в городских округах на постоянной основе.
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