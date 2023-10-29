Терапевт Абакумов назвал стрессы и малоподвижный образ жизни причинами запоров

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«Мышцы тазового дна нужно качать абсолютно всем. Но если вы мало двигаетесь, то будет проблема с перистальтикой и отхождением стула», — отметил доктор Абакумов.Кроме того, по его словам, к диарее или запору может привести и так называемый синдром раздражённого кишечника (СРК), то есть поражение прямой кишки на фоне геморроя. Врач подчеркнул, что если не обращать внимание на анальные трещины и состояние геморроидальных узлов, то можно дождаться того, что запор примет хроническую форму.
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