Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно

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Врач-терапевт, кардиолог Елена Быстрова рассказала, чем может закончиться приём антибиотиков без назначения специалиста.
В беседе с «Вечерней Москвой» доктор предупредила, что неконтролируемое применение антибиотиков может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.
Быстрова отметила, что люди часто назначают антибиотики сами себе и удивляются, когда лечение не срабатывает.
Она подчеркнула, что решение о назначении антибиотиков может принимать только врач на основании диагноза, индивидуальных особенностей пациента, а также результатов анализов.
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Быстрова отметила, что люди часто назначают антибиотики сами себе и удивляются, когда лечение не срабатывает.
«Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению», — цитирует издание слова собеседницы.
Она подчеркнула, что решение о назначении антибиотиков может принимать только врач на основании диагноза, индивидуальных особенностей пациента, а также результатов анализов.
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Диана Аванесян