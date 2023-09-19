Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего

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«Нельзя сказать, что он полезнее, скорее – безопаснее. Помимо перечисленных выше факторов, которые могут пагубно влиять на организм, также нужно понимать, что температура воды в море по-прежнему комфортная для купания, но количество отдыхающих уменьшается в связи с началом учебного года, санитарные условия улучшаются, частота кишечных инфекций снижается в разы», — цитирует Чайкина RuNews24.ru.
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