Терапевт Чернышова: После 50 лет осенью могут обострятся суставные боли и язвы

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Для профилактики и иммунизации организма врач рекомендовала включать в свой рацион больше полезных фруктов и овощей, которые как раз поспевают к осени.
«Нужно взять за правило выходить на улицу вне зависимости от погоды. Желательно в парке или во дворе, где нет скопления машин. Солнечные лучи даже осенью проникают через облака, поэтому вырабатывается витамин D», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.
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