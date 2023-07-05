Терапевт Чернышова объяснила опасность лосятины

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov
Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что ещё одним опасным видом мяса является лосятина, поскольку организм может остро среагировать на его употребление при определённых заболеваниях.
Так, не рекомендуется употреблять лосятину при мочекаменной болезни, панкреатите или при проблемах с обменом веществ.
Эксперт также подтвердила, что что медвежатина очень опасна, так как зачастую в его мясе содержится трихинеллёз, который вызывается небольшими червяками, при попадании в организм человека укореняющимися в мышечной ткани.
Она рекомендовала при отравлении мясом незамедлительно обращаться к врачу.
Читайте также:
Мясников: «Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно»
Заражённой медвежатиной в Забайкалье жителей угостили приезжие охотники
В Забайкальском крае девять человек отравились мясом медведя
Эксперт также подтвердила, что что медвежатина очень опасна, так как зачастую в его мясе содержится трихинеллёз, который вызывается небольшими червяками, при попадании в организм человека укореняющимися в мышечной ткани.
«Они убиваются только при стерилизации при 120°C. Если съесть шашлык или рагу из этого зверя, то они на вид как маленькие рисинки, их не видно практически, но они в плотной оболочке», — добавила в беседе с «Царьградом» Чернышова.
Она рекомендовала при отравлении мясом незамедлительно обращаться к врачу.
Читайте также:
Мясников: «Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно»
Заражённой медвежатиной в Забайкалье жителей угостили приезжие охотники
В Забайкальском крае девять человек отравились мясом медведя
Мелисса Тимофеева