Терапевт Чиркова объяснила, как обработать полученную на пляже рану без аптечки

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Терапевт Ольга Чиркова объяснила, что полученный на пляже порез можно обработать с помощью спиртного с минимальным количеством примесей, если нет аптечки и чистой воды.
«Если аптечки не оказалось, попробуйте обратиться к автомобилистам, отдыхающим рядом. Если не получилось, используйте подручные средства. Промойте рану чистой водой из бутылки и прижмите чистую ткань, чтобы остановить кровь. Если под рукой нет чистой воды, используйте алкоголь с минимальным количеством примесей», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Чиркова.
При этом, специалист подчеркнула, что при получении глубокой рваной раны необходимо обратиться за помощью к медикам.
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