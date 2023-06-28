Терапевт Елена Тихомирова рассказала, чем опасны тренировки в жаркую погоду

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По ее словам, интенсивные тренировки в жару увеличивают не только риск проблем с сердечно-сосудистой системой, но и обезвоживание. Это может вызвать у человека такие неприятные симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота, снижение концентрации и т.д.
Елена Тихомирова посоветовала проводить тренировки в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха снижается, а если все-таки придется тренироваться в жаркие часы — лучше делать это в зале с кондиционером. Также она рекомендует носить во время тренировок легкую одежду из дышащих материалов и пить достаточное количество воды.
Ранее фитнес-эксперт Джиллиан Майклс рассказала, что кардиотренировки не принесут пользы, если есть желание похудеть. Специалист говорит, что нужно тратить калорий больше, чем съедается. Силовые тренировки сжигают калории активнее, чем стационарные кардиотренировки. Последние, в свою очередь, подходят для восстановления мышц в выходные дни, если силовые упражнения выполнялись примерно четыре раза в неделю.