Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Терапевт Елена Тихомирова рассказала, чем опасны тренировки в жаркую погоду

Терапевт Елена Тихомирова рассказала, чем опасны тренировки в жаркую погоду

28 июня 2023, 06:38

Фото: iStock/lzf

Помимо риска для сердечно-сосудистой системы, они зачастую влекут за собой еще и обезвоживание
Врач-терапевт и врач-диетолог Елена Тихомирова из петербургской «СМ-Клиники» рассказала «Известиям» 28 июня о возможных опасностях тренировок в жаркое время года.

По ее словам, интенсивные тренировки в жару увеличивают не только риск проблем с сердечно-сосудистой системой, но и обезвоживание. Это может вызвать у человека такие неприятные симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота, снижение концентрации и т.д.


Терапевт подчеркнула, что во время тренировок нельзя употреблять кофе и алкоголь, поскольку обезвоживание организма из-за них только увеличивается.

Елена Тихомирова посоветовала проводить тренировки в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха снижается, а если все-таки придется тренироваться в жаркие часы — лучше делать это в зале с кондиционером. Также она рекомендует носить во время тренировок легкую одежду из дышащих материалов и пить достаточное количество воды.

Ранее фитнес-эксперт Джиллиан Майклс рассказала, что кардиотренировки не принесут пользы, если есть желание похудеть. Специалист говорит, что нужно тратить калорий больше, чем съедается. Силовые тренировки сжигают калории активнее, чем стационарные кардиотренировки. Последние, в свою очередь, подходят для восстановления мышц в выходные дни, если силовые упражнения выполнялись примерно четыре раза в неделю.
#жара
#тренировки
#советы врача
#Елена Тихомирова
Читайте нас в
На Байкале во время шторма пропал байдарочник
05 июля 2023, 10:33

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
 
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.

Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.

Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали о главных ошибках, совершаемых во время отдыха на воде

В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране

Подмосковные спасатели нашли в лесу под Серебряными Прудами заблудившегося грибника

#Байкал
#шторм
#байдарочник
Читайте нас в
Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
05 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.
Оценивая обстановку на Запорожской АЭС, Карчаа заявил, что ночь прошла спокойно, однако, расслабляться не стоит. Об этом пишет агентство ТАСС. 

Он сообщил, что лидеры европейский стран проводили ночью переговоры с украинским лидером. Главы государств убеждали Зеленского в том, что допустить подрыва на станции нельзя. Карчаа предположил, что напряженная обстановка на ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе. 

Читайте также: 

На Украине обсудили план действий на случай подрыва ЗАЭС

Карчаа: Запад намерен использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС



#ЗАЭС
#Украина
#Зеленский
#переговоры
#саммит
Читайте нас в
В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home
05 июля 2023, 10:23

istockphoto/Tohid Hashemkhani

Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
 
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.

В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
 
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.

Читайте также:

В России появится новая сеть спортивных магазинов

Магазины Decathlon могут вернуться в Россию в октябре

В России закроют магазины Vans и The North Face
#магазин
#интерьер
#Zara
Читайте нас в
МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
05 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/iDymax

Мария Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и «пристраивать» их в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik».

«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.

Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.

Захарова также отметила, что ЮНЕСКО способствует тому, чтобы «пристраивать» вывезенные украинские культурные ценности по государствам Евросоюза.

Читайте также: 

Захарова: Зеленский показал «нацистскую сущность» в заявлениях о Крыме

Захарова призвала Японию наконец запомнить, кому принадлежит остров Итуруп

Захарова: разрешить конфликт на Украине без России не получится

#МИД РФ
#Захарова
#ЮНЕСКО
#Украина
Читайте нас в
Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц
05 июля 2023, 10:13

Фото: iStock/sudok1

Журналист Алексей Венедиктов* сообщил, что журналистка Милашина и адвокат Немов, которые были накануне избиты в Чечне, находятся в Боткинской больнице.
Он также добавил, что сопровождал пострадавших в полете из Беслана в Москву, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что несколько неустановленных лиц напали на журналистку Милашину и адвоката Немова, когда они следовали из аэропорта Чечни в суд,  для участия в процессе оглашения приговора супруге бывшего судьи Верховного суда. Нападавшие избили женщину и ударили ножом правозащитника. 

Читайте также: 

Адвокатская палата назвала избиение Милашиной и Немова актом устрашения

Кадыров пообещал выяснить личности напавших на Милашину и Немова

Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова

*признан в России иноагентом

#больница
#журналисты
#Милашина
#Москва
Читайте нас в
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
05 июля 2023, 10:09

iStock/Anton Novikov

Три человека погибли в аварии на трассе под Серпуховом.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось на 97 км трассы М-2 «Крым».
 
Жертвами стали мужчина и две женщины.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.

Читайте также:

Подмосковные спасатели вызволили водителя перевернувшегося на бок автомобиля

Два грузовика сплющили автомобиль с водителем внутри на окраине Москвы

Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП


#Серпухов
#ДТП
#авария
Читайте нас в
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей
05 июля 2023, 10:00

Фото: istockphoto / georgemuresan

Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства экологии региона регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Читайте также:

Главное управление содержания территорий сообщило, какими способами можно оставить обращение по вопросам содержания общественных пространств.

Воробьёв поручил усилить контроль за уборкой подмосковных дорог от мусора.

Инспекторы ГУСТ продолжают проверки пляжей и мест отдыха у воды в Подмосковье.
#ГУСТ
#строительные отходы
#ОССиГ
#Светлана Аипова
Читайте нас в
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина
05 июля 2023, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов.
Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

При проведении обысков в домовладении россиянина, были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства и инструкции по сбору СВУ. Также были обнаружены зажигательные устройства и террористический и экстремистский контент. Мужчина вел переписку с представителем одной из террористических украинских организаций. 

Читайте также: 

ФСБ задержала частного детектива из Крыма за госизмену

В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене

СБУ заявила о задержании агента ФСБ на Украине

#ФСБ
#теракт
#энергосистема
#Сахалин
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге задержали насильника, которого разыскивал Интерпол
05 июля 2023, 09:55

iStock/BrianAJackson

Гражданина Хорватии, который находился в международном розыске за изнасилование, задержали в Санкт-Петербурге
РЕН ТВ пишет, что хорвата задержали 4 июля у дома на Вознесенском проспекте. Интерпол разыскивал его за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу.
 
Гражданин Хорватии приехал в Россию в 2020 году искать работу. Он состоит на миграционном учете.

Читайте также:

Задержан мигрант, убивший девушку в Самаре во время покупки авто

В Тюмени задержан россиянин, склонявший военнослужащих к переходу на сторону ВСУ

Задержан мужчина, взявший заложников на западе Москвы
#Санкт-Петербург
#Интерпол
#хорват
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников