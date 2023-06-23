Терапевт Хухрев объяснил, почему в огороде нужно работать в перчатках

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По словам Алексея Хухрева, чтобы избежать заражения столбняком, необходимо работать в огороде в перчатках
В интервью радио Sputnik терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что в огороде и на природе можно заразиться опасными инфекциями, передающимися через почву. Например, столбняком.
«Споры столбняка находятся в земле. Если человек копается в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, то при загрязненной ране существует риск заразиться», — объяснил Алексей Хухрев.
По словам врача, можно заразиться токсоплазмозом, если по почве ходят бездомные кошки или собаки. Чтобы избежать проблем, перед контактом с почвой нужно надеть средства защиты.
«В огороде важно работать в перчатках», —напомнил Алексей Хухрев.
Также после дачных работ стоит помнить о соблюдении гигиены и не прикасаться грязными руками к лицу и глазам.
Ранее гастроэнтеролог Андреев рассказал, что есть риск заражения аскаридозом. Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев заявил, что при работе в огороде через контакт с землей есть риск подхватить аскаридоз – глистное заболевание, которое вызывают черви аскариды.
«Споры столбняка находятся в земле. Если человек копается в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, то при загрязненной ране существует риск заразиться», — объяснил Алексей Хухрев.
«В огороде важно работать в перчатках», —напомнил Алексей Хухрев.
Также после дачных работ стоит помнить о соблюдении гигиены и не прикасаться грязными руками к лицу и глазам.
Ранее гастроэнтеролог Андреев рассказал, что есть риск заражения аскаридозом. Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев заявил, что при работе в огороде через контакт с землей есть риск подхватить аскаридоз – глистное заболевание, которое вызывают черви аскариды.
Мария Фирсова