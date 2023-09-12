Терапевт Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке

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Терапевт Виктория Иванова рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам специалиста, в первую очередь нужно устранить контакт с аллергеном и до приезда медиков контролировать состояние человека
Иванова добавила, что в случае укуса насекомым нужно вынуть жало, после чего приложить к месту укуса лёд. В случае, если аллергическая реакция вызвана пищей, больному нужно прополоскать рот и по возможности промыть желудок.
Кроме того, терапевт посоветовала расстегнуть тесную одежду и открыть окно, а если человека тошнит — перевернуть его на левый бок. При этом ноги нужно зафиксировать приподнятыми примерно на 45°.
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«Если аллерген попал внутривенно — скорость распространения острой реакции займет 30–60 секунд. Если аллергия на пищу — реакция появится через 15–90 минут», — цитирует издание слова собеседника.
Кроме того, терапевт посоветовала расстегнуть тесную одежду и открыть окно, а если человека тошнит — перевернуть его на левый бок. При этом ноги нужно зафиксировать приподнятыми примерно на 45°.
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Диана Аванесян