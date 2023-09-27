Терапевт Кондрахин назвал действия, которые помогут сохранить здоровье сердца

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«Работа всего организма на 80 процентов зависит от генетики. Если человек знает, что у него в роду были близкие родственники с проблемами сердца, это повод делать кардиограмму и регулярно проверяться у врача. Также нужно сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерина», — цитирует терапевта «Вечерняя Москва».
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