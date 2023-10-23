Терапевт Кондрахин назвал волшебное свойство кефира на ночь

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Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять перед сном. Это кефир и любая зелень. Как рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин, они помогают наладить работу кишечника.
«Кефир на ночь – это очень хорошо. Молочнокислые бактерии любят, чтобы среда была молочнокислая в кишечнике. Это способен обеспечить кефир. К тому же, в кефире есть белок, поэтому если мы выпьем его перед сном, то не будем видеть кошмары. Но важно, чтобы продукт был без содержания сахара», — сказал специалист.Врач добавил, что также перед сном полезно есть овощи. Они выводят токсины из организма, пока человек спит.
«Овощи хороши тем, что они выводят токсины. Когда мы спим, кишечник бродит, а зеленушечка выводит всё, что забродило за ночь», — добавил он.Читайте также:
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