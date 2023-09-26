Терапевт Кондрахин: Сейчас подходящее время для вакцинации от COVID-19 и гриппа

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«Сейчас мы еще успеваем привиться. COVID-19 начинает поднимать голову. У гриппа и коронавируса есть сезонность. В этот период можно успеть помочь себе избежать заражения. Время есть до того момента, когда начнётся преодоление эпидемиологического порога по гриппу и коронавирусу. Вакцинацию будет поздно делать, когда начнут вводить карантин. До этого момента делать вакцинацию будет безопасно», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.Он добавил, что вакцинироваться от заболеваний можно одновременно или с промежутком в 15 дней.
«По большому счёту, если вы сейчас приходите в аптеку, и аптека эта работала и до этого постановления и отпускала рецептурные препараты без рецепта, вы и сейчас с большой долей вероятности сможете это купить», — пояснила в беседе с «Царьградом» Булыгина.Читайте также:
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