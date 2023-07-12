Терапевт Корягина рассказала об опасности употребления воды из пластиковой бутылки в жару

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«Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40−50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — отметила доктор медицинских наук, слова которой приводит «Медикфорум».По словам Корягиной, попавший в организм бисфенол А, накапливаясь, провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, аутоиммунных заболеваний, ожирения, опухолей и гормонального дисбаланса.
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