Терапевт Квасова назвала полноценный сон важным для центральной нервной системы.

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Для взрослого человека норма сна составляет приблизительно семь или восемь часов, напомнила Анастасия Квасова. Если же сон окажется коротким или «рваным» — у человека появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище, что, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы с лишним весом.
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