Терапевт Лапа напомнила о главных правилах безопасности на солнце

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Россиянам напомнили об опасности перегрева
Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила об опасности перегрева, защититься от которого можно, находясь на открытом солнце, а, к примеру, в беседках, а также употреблять больше воды.
Специалист рекомендовала использовать крем SPF 50 для лучшей защиты от ультрафиолета.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для предотвращения инфаркта в жару во время прогулок необходимо брать с собой воду, носить головной убор и не гулять «через силу». Он добавил, что при инфаркте человек испытывает очень сильную боль, может потерять сознание, испытывать одышку или головокружение. Поэтому в случае, если человеку уже стало плохо, его необходимо транспортировать в прохладное место и немедленно вызвать скорую.
Специалист рекомендовала использовать крем SPF 50 для лучшей защиты от ультрафиолета.
«Надевайте одежду с закрытыми рукавами, идя по солнечной стороне, обязательно закрывайте лицо шляпой с полями. Загорайте постепенно, не в первый день, поскольку очень опасны солнечные ожоги, восстановление после них очень тяжёлое. Также стоит защищать глаза», — уточнила в беседе с RT Лапа.
Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для предотвращения инфаркта в жару во время прогулок необходимо брать с собой воду, носить головной убор и не гулять «через силу». Он добавил, что при инфаркте человек испытывает очень сильную боль, может потерять сознание, испытывать одышку или головокружение. Поэтому в случае, если человеку уже стало плохо, его необходимо транспортировать в прохладное место и немедленно вызвать скорую.
Мелисса Тимофеева