Терапевт Лапа назвала самую частую болезнь россиян зимой

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Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что россияне зимой чаще всего страдают аллергическими реакциями.
«Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят коронавирус и простуды, такие как ангины и ОРВИ, например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому ветрянка», — добавила в беседе с RT Лапа.
При этом, она отметила, что в этом сезоне довольно активным оказался коклюш. В связи с этим, она напомнила о ревакцинации от болезни.
«Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Но сразу оговоримся: если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте», —прокомментировал в беседе с «Царьградом» врач.
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