Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья

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Поэтому она рекомендует запивать напиток станом простой воды, чтобы сохранить водный баланс. Врач заявила, что данный метод является довольно простым и полезным и благотворно влияет на метаболизм и пищеварение.
«Даже легкое обезвоживание влияет на физическую и умственную работоспособность», — предупредила Кэй.Кроме того, она считает, что вода помогает лучше ощутить эффект бодрости от кофеина.
Ранее диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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