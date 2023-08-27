Терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу

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Активная зарядка сразу после подъёма, обливание холодной водой и отказ от завтрака могут приводить к проблемам со здоровьем.
Об этом «Лайфу» рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов. По его словам, утренняя зарядка должна обеспечить организм энергией на весь день. Но не следует интенсивно выполнять упражнения.
Также внимательно следует относиться к обливанию холодной водой. Важно не переусердствовать и понять готов ли организм к такому стрессу. У новичков в «моржевании» могут начаться проблемы с сосудами, а также повыситься артериального давления.
Также не стоит отказываться от завтрака. Пренебрежительное отношение к первому приёму пищи может привести к набору лишних килограммов, скачкам артериального давления.
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«В таких ситуациях упражнения могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Особенно внимательными к этой привычке должны быть люди старше 40 лет, поскольку у них зарядка может вызвать резкие скачки пульса и артериального давления», — предупредил врач.
Также не стоит отказываться от завтрака. Пренебрежительное отношение к первому приёму пищи может привести к набору лишних килограммов, скачкам артериального давления.
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Мария Фирсова