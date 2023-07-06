Терапевт Патель назвал основные причины внезапной потери волос у женщин

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Внезапная потеря волос может быть связана с аутоиммунным заболеванием, гормональными изменениями.
Об этом рассказал терапевт Нил Патель в беседе с Express. По его словам, очаговую алопецию может вызвать аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Болезнь может поразить любого независимо от пола и возраста. Заболевание проявляется круглыми или овальными залысинами на скальпе.
Также потеря волос может начаться из-за гормональных изменений. Причиной могут послужить беременность, роды или менопауза.
На волосах могут отразиться перенесенный стресс или диеты с недостатком витаминов.
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Мария Фирсова