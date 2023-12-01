Терапевт предупредили об опасности длительной икоты

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Икота, которая беспокоит человека длительное время, может быть симптомом серьезных болезней. Об этом предупредил терапевт Алексей Хухрев в беседе со Sputnik.
Терапевт объяснил, что если икота длится больше 6 часов, она считается упорной и стойкой. Иногда икота может продолжаться неделями и месяцами. Хухрев призвал россиян не игнорировать это, ведь это может спровоцировано раздражением блуждающего нерва.
«У него есть разные ветки, и если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе», — предупредил врач.
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Алина Юрчак