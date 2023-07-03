Терапевт Раменский рассказал о первой помощи при солнечном ожоге

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Терапевт Павел Раменский заявил, что при солнечном ожоге необходимо охладить поражённое место, обработать гелем с алоэ-вера и обратиться за медицинской помощью.
Терапевт Павел Раменский заявил, что при солнечном ожоге необходимо охладить поражённое место, обработать гелем с алоэ-вера и обратиться за медицинской помощью.
Кроме того, для снятия боли и уменьшения воспаления можно дать пострадавшему анальгетик.
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«Избегайте применения льда напрямую на кожу, чтобы не вызвать обморожение. Используйте нежирный лосьон или алоэ-вера гель, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление. Избегайте нанесения масел или масляных лосьонов, так как они могут удерживать тепло в коже», — отметил в беседе с NEWS.ru Раменский.
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Мелисса Тимофеева