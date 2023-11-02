Терапевт Савельева: Постоянная усталость может говорить об анемии

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Старший врач-терапевт Олеся Савельева сообщила, что постоянная усталость может указывать на ряд серьёзных недугов, включая железодефицитную анемию.
«Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения», — заявила в беседе с Газета.ру Савельева.
Она добавила, что состояние постоянной усталости также может говорить о соответствующем синдроме, депрессии и гипотиреозе.
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