Терапевт Тан перечислил неожиданные признаки развития сахарного диабета

Фото: istockphoto/Tonpor Kasa
Обращая внимание на любые изменения в моче или стуле, можно выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет. Об этом сообщил врач-терапевт, глава британского медицинского центра Pall Mall Чун Тан.
Кроме того, при диабете могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием. Случается, что при постоянном желании пойти в туалет, начать процесс мочеиспускания никак не удается. Это связано с тем, что повышенный уровень сахара в крови вызывает поражение нервов, контролирующих мочевой пузырь. Это может вызвать трудности с запуском или остановкой потока мочи, заключил врач.
Читайте также:
Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета
В Подмосковье открыли школу для больных сахарным диабетом
Названа тройка болезней, возникающих из-за избыточного веса
Александр Бойцов