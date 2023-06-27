Терапевт Тимощенко перечислила восемь причин обследовать печень





«Диспептические симптомы: снижение аппетита, тошнота, вздутие, запоры, плохая переносимость жирных продуктов», — заключила терапевт.



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Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что заболевания печени не всегда проявляются яркими симптомами — например, болевой синдром при таких патологиях не характерен. Об этом пишет Life.ruСпециалист отметила, что самый важный симптом болезней печени, на который стоит обращать внимание — желтушность кожи и слизистых оболочек. Это связано с повышением уровня билирубина крови.Настораживающим симптомом также является кожный зуд, который возникает при холестатических заболеваниях печени и связан с задержкой желчных кислот. Чаще всего подобный зуд тревожит в ночное время и имеет распространенный характер, добавила Тимощенко.Кроме того, для женщин при подобных заболеваниях характерно нарушение менструального цикла, а для мужчин — гинекомастия, то есть увеличение грудных желез.