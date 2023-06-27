Терапевт Тимощенко перечислила восемь причин обследовать печень

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Специалист отметила, что самый важный симптом болезней печени, на который стоит обращать внимание — желтушность кожи и слизистых оболочек. Это связано с повышением уровня билирубина крови.
Кроме того, для женщин при подобных заболеваниях характерно нарушение менструального цикла, а для мужчин — гинекомастия, то есть увеличение грудных желез.
«Диспептические симптомы: снижение аппетита, тошнота, вздутие, запоры, плохая переносимость жирных продуктов», — заключила терапевт.
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