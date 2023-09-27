Терапевт Тимощенко рассказала, как побороть головную боль без лекарств

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Терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что головную боль можно снять без лекарств, если обеспечить поступление свежего воздуха в помещение, сделать холодный компресс на лоб или массаж, с помощью мягких поглаживающих движений от висков к затылку. Об этом пишет NEWS.ru.
«Исключение составляют интенсивные, так называемые кластерные боли или боли, ассоциированные с повышением давления или неврологическими нарушениями. В этом случае обращение к врачу откладывать нельзя, может потребоваться неотложная медицинская помощь», — приводит слова терапевта NEWS.ru.
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