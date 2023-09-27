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Терапевт Тимощенко рассказала, как побороть головную боль без лекарств

Терапевт Тимощенко: головную боль можно снять массажем, свежим воздухом и чаем
27 сентября 2023, 15:46
Фото: iStock/eternalcreative

Фото: iStock/eternalcreative

Терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что головную боль можно снять без лекарств, если обеспечить поступление свежего воздуха в помещение, сделать холодный компресс на лоб или массаж, с помощью мягких поглаживающих движений от висков к затылку. Об этом пишет NEWS.ru.

Терапевт также порекомендовала ограничить раздражающие сигналы во время болевых ощущений. По мнению Тимощенко, если немедикаментозные методы не помогают, то при регулярных приступах головной боли необходимо обратиться к медикам.

«Исключение составляют интенсивные, так называемые кластерные боли или боли, ассоциированные с повышением давления или неврологическими нарушениями. В этом случае обращение к врачу откладывать нельзя, может потребоваться неотложная медицинская помощь», — приводит слова терапевта NEWS.ru.

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В Видновском перинатальном центре выходили новорождённого с весом 850 граммов
27 сентября 2023, 15:52

Фото: istockphoto / Sviatlana Lazarenka

В Видновский перинатальный центр поступила 33-летняя женщина на 30-й неделе беременности с диагностированным ранее тройным обвитием пуповиной у плода, после чего пациентку и направили на госпитализацию.
Врачи перинатального центра приняли решение о проведении экстренной операции кесарева сечения, так как такая патология могла грозить ребёнку асфиксией и гибелью, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На свет появился мальчик весом 850 г, сразу же переведённый в отделение реанимации, где он находился на ИВЛ, получал терапию и другое необходимое лечение. После, ещё около трёх месяцев он провёл в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей, где основная задача заключалась в правильном наборе веса, то есть ребёнок должен прибавлять определённое количество грамм ежедневно. В данном случае ребёнок находился на грудном вскармливании. В итоге малыш подрос до 2300 г», — сказал заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Максим Новиков.
​Ведомство сообщает, что ​мама с малышом уже выписаны из перинатального центра под наблюдение врачей. 

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Подмосковные больницы в этом году получат 14 передвижных ФАПов с флюорографами
27 сентября 2023, 15:34

Фото: Минздрав МО

Подмосковные медицинские организации получили ещё пять новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов с флюорографами, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Машины поступили в Видновскую, Каширскую, Серпуховскую, Шаховскую и Красногорскую больницы.
Передвижные ФАПы делают медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых территорий. А наличие флюорографа позволяет проводить на выезде диагностику органов дыхания. Всего с начала года в областные медорганизации поставлено девять передвижных ФАПов более чем на 200 млн рублей. По итогам года будет поставлено 13 таких комплексов.
 
Медтехника закуплена по поручению губернатора благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сейчас идёт оформление документации. После постановки на учёт новые комплексы введут в работу. Графики выездов появятся на сайтах медицинских организаций и в соцсетях.
 
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#подмосковье
#московская область
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Хирург Зленко рассказал, как убрать второй подбородок
Хирург Зленко назвал липосакцию эффективной методикой против второго подбородка
27 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко сообщил, что второй подбородок можно устранить с помощью липосакции и SMAS-пластики лица. Об этом пишет «Газета.Ru».
Зленко отметил, что ультразвуковая липосакция убирает жир благодаря специальному аппарату, который «высасывает» его через микропроколы. Такая процедура не оказывает вред сосудам, нервам и мышцам. Хирург подчеркнул, что восстановление после процедуры проходит быстро.

С помощью SMAS-пластики лица подтягивается поверхность мимических мышц. Эта процедура дает более долгосрочный и естественный эффект. По мнению Зленко, существуют случаи, когда необходимы обе процедуры. 

«Какая именно методика необходима, решает пластический хирург. Это зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, анатомических особенностей. Для максимального эффекта нужно учитывать все эти параметры. При правильном уходе эффект сохраняется более 10 лет», — цитирует пластического хирурга «Газета.Ru».

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Токсиколог Кутушов рассказал, как не отравиться парами гнилой картошки в погребе

#здоровье
#вред
#диетолог
#хирург
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Токсиколог Кутушов рассказал, как не отравиться парами гнилой картошки в погребе
Токсиколог Кутушов посоветовал проверять воздух в погребе при помощи свечи
27 сентября 2023, 14:24

Фото: iStock/ArtEvent ET

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «Газете.Ru», что обычно в погребах нет вентиляции: когда лежащие там овощи начинают гнить, то в воздухе накапливаются опасные газы, которыми можно отравиться за несколько минут.
Токсиколог порекомендовал перед спуском в подвал опустить туда свечку – если она погаснет, значит помещение нужно проветрить. Кутушов отметил, что в год несколько сотен человек умирают от таких отравлений. 

«Одному человеку ни в коем случае нельзя в погреб спускаться, надо чтобы кто-то сверху его обязательно страховал. Бывает, что двое – тоже опасно: один залезет – упадет, второй залезет – тоже упадет. Сельские жители это прекрасно знают и у всех практически есть вентиляция», — цитирует Кутушова «Газета.Ru».

Напомним, во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе, где хранилась старая картошка. Отмечается, что мужчины делали уборку в гараже, где хранился старый картофель. Погибшие отравились испарениями гниющей картошки.

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Кардиолог Хохлов поделился рекомендациями по предотвращению инсульта
27 сентября 2023, 13:44

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Кардиолог Дмитрий Хохлов рассказал, что инсульт и инфаркт встречаются чаще других заболеваний. Эти сердечные патологии можно предотвратить, если следовать несложным рекомендациям.
По словам кардиолога такие нехитрые действия, как отказ от курения, правильное питание и физические нагрузки помогут избежать проблем с сердцем.

«Людям, предрасположенным к подобным заболеваниям, следует ежедневно выполнять упражнения, улучшающие кровоснабжение мозга. Это и наклоны из стороны в сторону, и вращение головой. Во время гимнастики важно следить за дыханием и не спешить, избегать резких движений. Если появляются неприятные ощущения, потемнение в глазах или головокружение, следует отдохнуть. Хорошо помогают танцы, ходьба по лестнице, плавание или прогулки на велосипеде. В этом случае улучшается циркуляция крови, она обогащается кислородом», - объяснил врач-кардиолог поликлиники № 1 г. Пушкино Дмитрий Хохлов.

Предвестником инсультов и инфарктов становится атеросклероз – медленно прогрессирующее заболевание, при котором поражаются крупные кровеносные сосуды. 

Из-заэ того в артериях откладываются комплексы из жира и белка – «бляшки». При этом в ней разрастается соединительная ткань и происходит деформация стенки и сужение просвета сосудов. Это ведет к ухудшению кровоснабжения органов и тканей. Последствием этих изменений возникает опасность разрыва с формированием тромба. 

«Важно отслеживать любые изменения в организме и своевременно проходить диспансеризацию. Если чувствуете застои в шее, обязательно делайте массаж. Многие проблемы могут возникать из-за нарушения кровотока. При застоях кровь циркулирует хуже, появляются скачки давления или головные боли», - объяснил врач.

Кроме этого, кардиолог подчеркнул, что только врач, исходя из физиологических данных пациента, сможет порекомендовать полезные упражнения и снизить риск возникновения опасных заболеваний. 

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#пушкино
#здоровье
#врач
#питание
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Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения
27 сентября 2023, 12:35

Фото:istockphoto/VladimirFLoyd

25-летняя фитнес-тренер и диетолог Мэдди Коссин 7 лет назад весила 90 кг.
Daily Mail пишет, что девушка изменила образ жизни и сбросила 27 кг. Мэдди Коссин рекомендует тем, кто хочет похудеть гулять по 20 минут ежедневно.
 
«Вы можете ходить у себя дома, в магазине, на улице. Это можно делать буквально везде», — считает Коссин.
Также девушка предлагает купить красивую бутылку для воды и не расставаться с ней. Это поможет пить необходимое количество воды в течение дня.
 
Диетолог рекомендует сформулировать свою цель в похудении так, будто она уже воплотилась.
 
«Если ваша задача сбросить 13 кг, напишите: «Я так благодарна, что сбросила 13 кг, и чувствую себя потрясающе в своем теле», — советует Коссин.
При этом фитнес-блогер предупреждает, что здорового образа жизни придётся придерживаться постоянно.
 
«Нельзя прекращать ходить в спортзал, когда цель достигнута. Нельзя переставать есть здоровую пищу, когда цель достигнута. Этим нужно заниматься всегда»,- сказала в заключении Мэдди Коссин.
Ранее врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова заявила, что для поддержания стройности или для похудения важно не только правильно питаться и заниматься спортом, но также и соблюдать режим сна. Если человек длительное время пренебрегает качественным отдыхом, в организме происходят сбои, приводящие к набору весу.

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#диета
#здоровье
#еда
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Солнечногорские хирурги спасли ногу нигерийскому студенту
27 сентября 2023, 12:22

Фото: Минздрав МО

Травматологи Солнечногорской областной больницы спасли студента из Нигерии от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступил 31-летний мужчина с травмой ноги, полученной из-за падения тяжёлого предмета. Врачи диагностировали ему открытый перелом открытый перелом большеберцовой кости, перелом малоберцовой, а также закрытые переломы костей стопы. 
 
Врачи обработали пациенту раны и наложили наружное фиксирующее устройство. После заживления раны был проведён остеосинтез большеберцовой кости штифтом и остеосинтез малоберцовой кости пластиной. 
 
Пациент провёл в отделении почти месяц. Молодой человек занимается баскетболом и уже в скором времени сможет снова вернуться к привычному образу жизни. Он поблагодарил врачей из Солнечногорска за то, что они спасли ему ногу.

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#подмосковье
#московская область
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Доктор Еделев рассказал о пике заболеваемости ковидом
27 сентября 2023, 12:10

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев считает,что пока необходимости в масочном режиме нет.
Дмитрий Еделев рассказал в интервью «Радио1», что в данный момент заболеваемость некритическая. Но некоторым социальным группам рекомендовано носить маски. В эти группы входят люди, которые работают на социальных объектах, в торговли, медицинских организациях. А также люди, страдающие сахарным диабетом, хроническими болезнями лёгких, сердца. Важно помнить и о соблюдении социальной дистанции.
 
По словам Дмитрия Еделева, сейчас часто болеют дети.
 
«Буквально вчера один из родителей рассказал мне, что из 16 человек в класс ходит всего 4. Все остальные с гриппоподобными симптомами болеют», - рассказал доктор медицинских наук.
По словам Еделева, пик заболеваемости придёт на середину-конец октября.  

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса одним из самых свирепых. Подвид коронавируса впервые был выявлен в июле 2023 года. Это один из вариантов «Омикрона», который протекает в более тяжелой форме и одинаково опасен для людей всех возрастов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в первую очередь внимание стоит обращать на температуру, ломоту в теле, заложенность носа, потерю аппетита и обоняния, слабость. Симптомы заболевания схожи с прошлыми вариантами коронавируса. Важно при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью. В ведомстве также отметили появление таких симптомов как: кашель, проблемы с ЖКТ, головная боль.

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#коронавирус
#грипп
#заболевания
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Терапевт Кондрахин назвал действия, которые помогут сохранить здоровье сердца
Терапевт Кондрахин: контроль за уровнем сахара поможет сохранить здоровье сердца
27 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/Peera_Sathawirawong

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о том, что следить за состоянием сердца очень важно, так как это поможет не пропустить серьезные болезни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Кондрахин отметил, что здоровье сердца определяют приобретенные болезни и генетическая предрасположенность. 

«Работа всего организма на 80 процентов зависит от генетики. Если человек знает, что у него в роду были близкие родственники с проблемами сердца, это повод делать кардиограмму и регулярно проверяться у врача. Также нужно сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерина», — цитирует терапевта «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, от приобретенных заболеваний правильная работа сердечно-сосудистой системы зависит на двадцать процентов. Для того, чтобы сохранить здоровье сердца Кондрахин рекомендовал следить за уровнем сахара в крови и холестерином, контролировать давление, а также исключить алкоголь, курение и минимизировать употребление соли. Также терапевт рекомендовал снизить вес, если он находится в избыточном состоянии.

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