Терапевт Тимощенко рассказала, какие продукты уничтожают печень

Когда человек говорит, что он жуткий сладкоежка и готов пачками есть шоколад и эклеры, то это не отличительное качество человека, а важный сигнал о проблеме, уверена нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. В беседе с «Радио 1» эксперт рассказала, как бороться с зависимостью от сладкого.