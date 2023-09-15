Терапевт Тимощенко рассказала, какие продукты уничтожают печень

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Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что наиболее вредными продуктами и веществами для печени являются алкоголь, психоактивные и наркотические вещества, а также жиры и консерванты.
«Самыми негативными для печени являются такие токсиканты: алкоголь, лекарственные препараты, психоактивные или наркотические вещества. Обилие в рационе насыщенных жиров, добавленного сахара, провоцирует жировую болезнь печени. Негативно на орган влияет избыток красителей, улучшителей вкуса и консистенции», — сказала в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
Специалист также рекомендовала избегать большого количества газированных напитков и кондитерских сладостей.
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