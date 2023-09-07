Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления

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«Бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, так что в этот период людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно с особым вниманием относиться к своему здоровью. Перепады могут вызывать скачки давления, пульса с последующими гемодинамическими нарушениями», — цитирует издание слова специалиста.
Врач подчеркнула, что нельзя игнорировать такие симптомы, как изменение пульса, дискомфорт в области сердца, головные боли и головокружения, и порекомендовала незамедлительно обращаться к специалисту.
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