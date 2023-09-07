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Терапевт Звонарева: Бабье лето грозит людям скачками давления

07 сентября 2023, 01:56
Фото: iStock/possum1961

Фото: iStock/possum1961

Терапевт Виктория Звонарева заявила, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, в период бабьего лета может быть нелегко из-за резких перепадов температур. Об этом пишут «Известия».
«Бабье лето отличается постоянной сменой температуры воздуха и атмосферного давления, так что в этот период людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно с особым вниманием относиться к своему здоровью. Перепады могут вызывать скачки давления, пульса с последующими гемодинамическими нарушениями», — цитирует издание слова специалиста.

Врач подчеркнула, что нельзя игнорировать такие симптомы, как изменение пульса, дискомфорт в области сердца, головные боли и головокружения, и порекомендовала незамедлительно обращаться к специалисту.


Звонарева посоветовала провести бабье лето в заботе о себе — чаще гулять на свежем воздухе, высыпаться, добавлять в рацион больше овощей и фруктов.

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Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином

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#лето
#врач
#бабье лето
#симптомы
#уход
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Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином
06 сентября 2023, 19:56

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Кандидат медицинских наук, врач, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что высокую температуру при заболевании не рекомендуется сбивать аспирином.
Он отметил, что лучше при высокой температуре использовать обычный парацетамол.

«Ни в коем случае не назначаем аспирин детям до 3 лет и старше. То есть до 18 лет аспирин детям вообще запрещён. Поэтому используем ибупрофен, парацетамол. Этим мы можем пользоваться один-два дня. А дальше вы должны обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и её ликвидировать», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

Он добавил, что высокой температурой считается 38°C и выше, температура ниже является физиологически защитной реакцией на вирус или воспаление, благодаря которой выполняется роль иммунной активности. Врач также призвал следить за температурой тела, поскольку слишком высокие её значения могут привести к тяжёлым последствиям. По его словам, в случае если температуру не удаётся сбить, лучше обратиться к специалистам.

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Диетолог Соломатина: Приправы помогут не болеть осенью
06 сентября 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/Ulada

Диетолог Елена Соломатина заявила, что для поддержания иммунитета в осенний период могут помочь приправы, а также белковые продукты и некоторые овощи.
«Облепиха, тыква, морковь — всё оранжевого цвета. Можно добавлять в рацион продукты животного происхождения, больше яиц. Морская рыба и капуста необходимы для нормальной работы щитовидной железы, потому что к концу осени это может беспокоить», — добавила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

По её словам, также предостеречь от вирусных заболеваний могут помочь горячие напитки, имбирь, различные травы, перец и т.д. Кроме этого, важно соблюдать водный баланс в организме.

А гастроэнтеролог Наталья Наумова говорила, что пища, богатая белком, предотвращает на более долгое время чувство голода.

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#продукты
#питание
#здоровье
#осень
#иммунитет
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Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей
06 сентября 2023, 18:24

Фото: Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом в этом году оформили более 1,7 тыс жителей Подмосковья. Общая сумма выплат на сегодня составила 294 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Всего на этот год в бюджете на эту меру предусмотрено около 400 млн рублей. Такую поддержку получают люди, которые ухаживают за тяжелобольным человеком дома, а не отправляет его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия. Как правило, ухаживающих за инвалидом, не может посещать работу. В таких случаях предусмотрена ежемесячная выплата 27 тысяч рублей», – пояснила министр. 
Как пояснили в Минсоцразвития Московской области, такую выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом 1 или 2 группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
 
В рамках нового проекта долговременного ухода можно бесплатно обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроиться в областном социальном центре. При этом можно получать зарплату, стаж и при этом помогать родному человеку.
 
Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг, а получить услугу долговременного ухода по ссылке.

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#уход
#здоровье
#выплаты
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог Наумова рекомендовала есть белковую пищу для снижения чувства голода
06 сентября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/karandaev

Гастроэнтеролог Наталья Наумова объяснила, что пища, богатая белком, предотвращает на более долгое время чувство голода.
По её словам, это связано с тем, что всасывание простых углеводов и поступление их в кровь происходит быстрее, чем белков, жиров и сложных углеводов, а расходование простых углеводов в клетках происходит быстро, поэтому и чувство голода возвращается быстрее.

В беседе с «Вечерней Москвой» Наумова отнесла к продуктам, способным долгое время сдерживать голод, такие, как красное и белое мясо, птица, рыба, яйца, кисломолочные продукты и молоко.

До этого россиянам рассказали о жиросжигающем напитке из имбиря и яблок. Как пишет «Царьград», почищенный имбирь и нарезанные яблоки следует сварить в кастрюле с добавленным к ним соком лимона, а после того, как жидкость вскипит, её можно пить как чай.

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#продукты
#напитки
#питание
#здоровье
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Ученые заметили рост больных раком среди молодежи
Ученые заметили рост случаев рака среди людей моложе 50 лет
06 сентября 2023, 16:09

Фото: istock/Katarzyna Bialasiewicz

Крупное онкологическое исследования выявило, что доля людей возрастом до пятидесяти лет, которым поставили диагноз рак, выросла практически на 80% за 30 лет.
По прогнозам исследователей, к 2030 году показатель вырастет еще на 31%. Работа ученых была представлена в статье, опубликованной журналом The Guardian.
Исследование было проведено Эдинбургским университетом (Шотландия) и Чжэцзянским медицинским университетом (Китай). Ученые заключили, что количество случаев онкологии у молодых людей увеличилось с 1,82 миллиона в 1990 году до 3,26 миллиона в 2019 году по всему миру. Смертность в возрасте от 30 до 40 лет возросла на 27%.
Самыми распространенными видами рака ученые выявили рак трахеи, желудка, кишечника, легких, а также рак груди у женщин. Самый резкий рост болезни обнаружен у больных раком почем или яичников. 
На данный момент ученые не выявили причину роста заболеваемости. Однако, факторами-провокаторами развития рака могут быть употребления алкоголя, никотина, вредные продукты, лишний вес и отсутствие физической нагрузки. 

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#ученые
#исследование
#диагноз
#смертность
#болезни
#рак
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Более 230 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от гриппа
06 сентября 2023, 14:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали уже более 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч детей», —сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику. 

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.  

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». 

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.  

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В Жуковском врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом
06 сентября 2023, 14:19

Фото: Минздрав МО

Врачи Жуковской больницы спасли жизнь 22-летней пациентки с инсультом и редким строением артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила девушку в стационар с подозрением на инсульт. После обследования и проведения компьютерной томографии врачи подтвердили инсульт и диагностировали закрытие правой внутренней сонной артерии. 

Пациентку срочно доставили в операционную. Из сосудов головного мозга ей извлекли тромб. Это помогло полностью восстановить кровоток.
 
С момента вызова скорой помощи до окончания операции прошло всего полтора часа. Благодаря этому пациентке удалось избежать серьёзных последствий инсульта. Двигательные функции её рук и ног полностью восстановились.
 
Однако уже после операции врачи выявили у пациентки редкий вариант анатомии – фенестрация. Так называется неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Подобное отклонение требует не оперативного лечения, а дальнейшего динамического наблюдения. 
 
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Девушка уже выписана домой и благодарит врачей за спасение её жизни.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области создали 420 гериатрических коек
06 сентября 2023, 14:04

Фото: Istockphoto / PIKSEL

В Подмосковье создано 420 гериатрических коек. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В современной системе здравоохранения Подмосковья как одно из ключевых направлений активно развивается гериатрия. Для этого в регионе расширяется коечный фонд, открываются новые гериатрические кабинеты. Задача – забота о здоровье жителей старшего поколения», – отметил Голубев.
Как поясняется на сайте регионального парламента, контакт-центр по гериатрии работает на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн в будни с 9 до 16 часов.

Задать вопрос, касающийся гериатрии, и получить консультацию можно по телефону 8 (495) 536-28-90. 

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#московская область
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Россиянам рассказали, чем опасны консервированные овощи
Диетолог Кололева: Консервированные овощи могут провоцировать проонкологические процессы
06 сентября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/merc67

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, поскольку могут провоцировать проонкологические процессы.
«Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Королева.

Она добавила, что уксус и соль, которые добавляются в овощи при их консервации зачастую в немалых количествах, могут приводить к проблемам пищеварительной системы и повышению давления.

До этого сообщалось, что помидоры не рекомендуется хранить в холодильнике из-за того, что овощи могут потерять свой вкус и запах. Как сообщает utro.ru, охлаждение нарезанных томатов и вовсе может привести к потере их полезных свойств.

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#овощи
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#соль
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