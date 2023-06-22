Теравет Егорова назвала способ быть здоровым и жить долго





«Для поддержания физической активности нужно 20 — 30 минут занятий три раза в неделю. Это как занятия в спортивной секции с большой нагрузкой. Умеренная же нагрузка это 30 минут занятий не менее пяти раз в неделю. Лучше начать с ходьбы или плавания», — цитирует издание слова собеседника.

Врачи утверждают, что регулярная физическая активность способствует улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Об этом пишет SakhaLife.ru.По словам терапевта Натальи Егоровой, рекомендуемой нормой физической активности является 5000-10000 пройденных шагов ежедневно.Ранееписало, что недолеченный ларингит может стать причиной рака трахеи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.