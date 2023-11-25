Терапевт Тимощенко: здоровый сон и отказ от алкоголя победят магнитную бурю

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Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7-9 часов — позволит легче перенести перепады давления», — рассказала терапевт.Специалист рекомендовала, во-первых, отложить во время магнитных бурь физические и умственные нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, а также не пить в этот период алкоголя и отдавать в своём рационе предпочтение лёгким блюдам в небольших количествах.
Тимощенко отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники. И тем и другим она посоветовала отказаться от соли и лишней жидкости, а гипертоникам также скорректировать антигипертензивную терапию после консультации со своим лечащим врачом.
Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством.
Ранее ещё один врач-терапевт, Людмила Лапа, пояснила, что сосуды могут подвергаться воздействию магнитных бурь, вызывая их неконтролируемое сужение и расширение. Врач призвала следить за своим здоровьем, уделять больше внимания отдыху, избегать лишних нагрузок, поддерживать здоровое питание, проводить время на свежем воздухе и способствовать разжижению крови.
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