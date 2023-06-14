Тесты на ВИЧ с начала года сдали более 1 млн жителей Подмосковья

Фото: Минздрав МО
Бесплатное и анонимное тестирование занимает не больше 15 минут
Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала 2023 года прошли более 1 млн жителей Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пройти диагностику можно в поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в мобильных комплексах.
Всю информацию о ВИЧ и СПИДе можно узнать на сайте, а также по телефонам call-центра: +7(495) 681-38-10 и +7(495) 681-37-17.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появился Центр профилактики и борьбы со СПИДом.
«Тестирование на ВИЧ занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. На сегодня его прошли уже более 1 млн жителей Подмосковья. Знание своего ВИЧ-статуса – это забота не только о себе, но и о здоровье близких», – пояснил главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Всю информацию о ВИЧ и СПИДе можно узнать на сайте, а также по телефонам call-центра: +7(495) 681-38-10 и +7(495) 681-37-17.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появился Центр профилактики и борьбы со СПИДом.
Лора Луганская