The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине

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Ученые Университета Сиднея в Австралии и американского Стэнфордского университета в ходе совместного исследования определили три негативных фактора, влияющие на появление хронических болей в пояснице. Их устранение поможет снизить риск возникновения дискомфорта в области спины на 39%.
Первый фактор — это неправильно оборудованное рабочее место. Когда человек долгое время сидит в неудобной позе за компьютером или занимается другой работой, это вызывает проблемы с осанкой, напряжение мышц спины и неприятные ощущения, передает издание The Lancet.
Второй фактор — курение. Оно вредит не только легким, но и позвоночнику. Никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме, могут нарушить нормальное кровообращение в позвоночных дисках и суставах. Кроме того, курение может ослабить костную структуру.
Третий фактор — лишний вес. Ожирение отрицательно сказывается на здоровье позвоночника, увеличивает риск травм и провоцирует развитие воспалительных процессов в организме.
Итак, отказ от курения, грамотное обустройство своего рабочего места и поддержание нормального веса поможет сберечь спину и уберечь организм от проблем со здоровьем.
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Второй фактор — курение. Оно вредит не только легким, но и позвоночнику. Никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме, могут нарушить нормальное кровообращение в позвоночных дисках и суставах. Кроме того, курение может ослабить костную структуру.
Итак, отказ от курения, грамотное обустройство своего рабочего места и поддержание нормального веса поможет сберечь спину и уберечь организм от проблем со здоровьем.
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