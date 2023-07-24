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The Voice mag: Сидение на полу продлевает жизнь

24 июля 2023, 01:54

Фото: iStock/shironosov

Британские ученые выяснили, что такое простое физическое упражнение, как сидение на полу (и последующий подъем с него) способно довольно существенно продлить человеку жизнь. Об этом сообщает издание The Voice mag.

Результаты соответствующего исследования показали, что умение вставать с пола является предиктором (то есть предрасположенностью) долголетия среди лиц от 51 года до 80 лет. Соответственно те, кто выполняет это упражнение медленно и с трудом, имеют меньше шансов на долгую жизнь.

Кроме того, выяснили британские ученые, привычка сидеть на полу помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.

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#Великобритания
#здоровье
#сидение на полу
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Лондонские учёные нашли ягоду, которую обязательно нужно употреблять пожилым людям
23 июля 2023, 20:04

Фото: iStock/Veni vidi...shoot

Пожилым людям обязательно нужно употреблять чернику, поскольку она оказывает положительное влияние на мозг и сосуды. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Лондона, сообщает журнал The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Исследователи решили найти способ предотвратить изменения, с которыми сталкиваются пожилые люди. В частности, это сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, а также когнитивные нарушения.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 65 до 80 лет. Их поделили на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – порошок из черники. В итоге выяснилось, что у людей, употреблявших чернику, начали наблюдаться положительные изменения в работе кровеносных сосудов и центральной нервной системы.

Благодаря антоцианам, содержащимся в этой ягоде, происходит нейтрализация в организме действия свободных радикалов и подавление роста раковых образований. Кроме того, именно этот компонент придаёт чернике яркий окрас, поэтому все овощи и фрукты насыщенных цветов полезны для организма.

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В Ленинградской области опасаются распространения холеры
23 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Md Babul Hosen

Медики Ленинградской области проверяют пробы на наличие холерного вибриона у трех человек. Все трое ранее имели контакты с заболевшими в Тамбовской области.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что до момента получения результатов исследований люди будут находиться на домашнем карантине. Клинические проявления симптомов у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшими, в настоящее время отсутствуют, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В конце прошлой недели в общежитии для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у гражданина Индии, прибывшего на заработки, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, схожие с симптомами холеры. Позже к нему присоединился еще один заболевший, прибывший в Россию тем же самолетом. Региональный Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. До выявления и проверки всех контактных лиц администрация Тамбова ввела запрет на купание  в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.

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#вибрион
#карантин
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Премьер-министру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор
23 июля 2023, 11:29

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan.
В настоящее время состояние политика оценивается как хорошее, но точная дата выписки из больницы пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 73-летний премьер-министр Израиля был госпитализирован из крупнейшей синагоги Иерусалима, где ему стало плохо из-за обезвоживания. Политику провели полное обследование, чтобы исключить патологии. В результате, был имплантирован прибор для отслеживания частоты сердечных сокращений.

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#премьер-министр
#Израиль
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Врач-диетолог Королева рассказала о вреде обезжиренных продуктов
23 июля 2023, 03:37

Фото: iStock/Wirestock

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала россиянам, чем могут быть опасны обезжиренные продукты, сообщает телеканал «Москва 24». По ее словам, проблемы со здоровьем в результате их употребления связаны с тем, что в таких продуктах отсутствуют животные жиры, необходимые для организма.
«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам», — отметила врач.

Часто в обезжиренные продукты добавляют гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры, которые гораздо вреднее. Они могут вызвать холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью, поджелудочной и даже рак.

Маргарита Королева объяснила, что без животных и растительных жиров человеку нельзя, так как от их поступления зависит качество кожи и волос, а также слаженная работа всех систем и функций организма, включая репродуктивную, образование витамина D и желчных кислот, а также, что еще важнее — работа головного мозга, который более чем на треть состоит из жира.

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#терапевты
#диетология
#обезжиренные продукты
#Маргарита Королева
#обезжиренные продукты
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РИА Новости: Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
23 июля 2023, 01:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В ночь на воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по имплантации ему кардиостимулятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Премьер Израиля также и сам подтвердил информацию о предстоящем хирургическом вмешательстве, выложив соответствующее видеообращение в своем Telegram-канале.

«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью», — объяснил Нетаньяху (цитата по Reuters).

Неделю назад израильское издание Издание Walla со ссылкой на собственные источники сообщило, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли на неотложке в госпиталь «Шеба» в пригороде Тель-Авива. Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием.

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#Биньямин Нетаньяху
#операция
#кардиостимулятор
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В Бурятии офтальмохирурги успешно прооперировали 100-летнюю пациентку
22 июля 2023, 18:22

Фото:istockphoto/Wavebreakmedia

Медики Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку.
«Московский Комсомолец» пишет, что 100-летнюю женщину госпитализировали с катарактой.
 
Сама операция и восстановление прошли успешно. Женщина уже выписана и находится дома в удовлетворительном состоянии.
 
Жительница Бурятии раскрыла секрет своего долголетия: «Я никогда не курила и не употребляла алкоголь. Нужно двигаться, чтоб организм работал. Ведь раньше все было вручную, без машин — огород, хозяйство, домашний скот», —рассказала женщина.

Ранее 100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия

StokeonTrentLive сообщает о жительнице Великобритании, которая отпраздновала свой 100-летний день рождения и поделилась секретом долголетия, рассказав о своем увлечении чаем. Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.

На вопрос о том, в чем заключается её секрет долголетия, Спростон с энтузиазмом рассказала о своей страсти к чаю, указав точное количество этого напитка, которое, по её мнению, необходимо употреблять.

«Мой секрет долгой жизни — это восемь чашек чая в день», - заявила она.
Ирен не употребляет спиртные напитки, и в честь своего дня рождения она вместе с гостями отпраздновала, выпив чашку своего излюбленного чая Typhoo.

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#Бурятия
#катаракта
#100 лет
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Эксперт объяснил рекомендацию Минздрав ревакцинироваться от COVID-19 через год
Эксперт Полибин: Ревакцинация от COVID-19 через год должна снизить вирулентность
22 июля 2023, 05:27

Фото: iStock/Alernon77

Внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин заявил, что предложение ведомства проводить повторную вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем через год, можно объяснить снижением вирулентности. Об этом пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день на фоне изменчивости вируса SARS-CoV-2 мы наблюдаем снижение его вирулентности, одного из факторов, определяющих тяжесть течения, и рост контагиозности — способности передачи инфекции от человека человеку, что обеспечивает возможность сохранения широкой циркуляции вируса среди населения», — цитирует агентство слова собеседника.

Полибин добавил, что за счет большого числа лиц, вследствие вакцинации или перенесенного заболевания имеющих иммунитет, и вероятного «гибридного иммунитета», тяжесть течения коронавирусной инфекции значительно снизилась. Теперь заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и пациенты ограничиваются амбулаторной медицинской помощью.

«В связи этим проведение ревакцинации, то есть получение повторной вакцинации, может быть показано через один год после предыдущей прививки», — заключил специалист Минздрава.

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#COVID-19
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Стоматолог Месропова предупредила об опасности пародонтита
Стоматолог Месропова предупредила о риске лишиться зубов из-за парадонтита
22 июля 2023, 05:12

Фото: iStock/AntonioGuillem

Стоматолог, кандидат медицинских наук Кристина Месропова предупредила, что пародонтит может быть очень опасным и привести к потере зубов. Об этом пишет «Мослента».
Специалист рассказала, что факторами развития пародонтита являются курение, плохая гигиена, снижение иммунитета, переохлаждение или болезни, провоцирующие воспалительные процессы.

По словам Месроповой, основными симптомами этого заболевания считается кровоточивость десен, возникновение углублений между десной и зубом, ноющая боль, шатание одного или нескольких зубов.

Чтобы суметь вовремя отреагировать на пародонтит, рекомендуется регулярно посещать стоматолога. При запущенных случаях этого заболевания человек рискует потерять десять и более зубов, отметила Кристина Месропова.

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#стоматолог
#пародонтит
#зубы
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В Сергиевом Посаде пациента вывели из состояния клинической смерти
21 июля 2023, 22:06

Фото: ССМП МО

В Сергиевом Посаде врачи скорой помощи спасли жизнь пациента, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи Московской области.
Медики выехали на вызов к 71-летнему мужчине, который задыхался. Пациенту был поставлен астматический статус – тяжёлый приступ бронхиальной астмы. Во время осмотра у больного остановилось сердце. 
 
Через шесть минут после прибытия реанимационной бригады пациенту удалось восстановить сердечный ритм. Затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и доставили в реанимацию районной больницы. 
 
Сейчас он продолжает лечение.

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