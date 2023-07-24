The Voice mag: Сидение на полу продлевает жизнь

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Британские ученые выяснили, что такое простое физическое упражнение, как сидение на полу (и последующий подъем с него) способно довольно существенно продлить человеку жизнь. Об этом сообщает издание The Voice mag.
Кроме того, выяснили британские ученые, привычка сидеть на полу помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.
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