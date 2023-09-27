Токсиколог Кутушов рассказал, как не отравиться парами гнилой картошки в погребе

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«Одному человеку ни в коем случае нельзя в погреб спускаться, надо чтобы кто-то сверху его обязательно страховал. Бывает, что двое – тоже опасно: один залезет – упадет, второй залезет – тоже упадет. Сельские жители это прекрасно знают и у всех практически есть вентиляция», — цитирует Кутушова «Газета.Ru».
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