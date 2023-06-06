Токсиколог Лодягин объяснил, как оказать первую помощь при отравлении метанолом

Фото: фотобанк Московской области
Токсиколог Лодягин: «Необходимо вызвать скорую помощь»
Руководитель отдела клинической токсикологии, главный внештатный специалист токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Алексей Лодягин заявил, что при первых признаках отравления метанолом необходимо вызвать скорую помощь.
Ранее стало известно о случаях отравления в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Челябинской, Пензенской областях, в Удмуртии, Чувашии и Севастополе. 28 случаев закончились летальным исходом, десятки человек госпитализированы.
Однако согласно данным Росалкогольрегулирования, в первом квартале текущего года розничные продажи сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи составили 20,51 млн литров, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Как передаёт «Абзац», в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге грушевый и яблочный покупали особенно много.
«Если человек находится в сознании, то надо произвести удаление яда из организма обычным ресторанным способом. Но к тому времени, когда возникнут признаки отравления, в желудке может ничего не оказаться. К тому же этот способ весьма опасен, если у пострадавшего наблюдается нарушение сознания», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Лодягин.
Однако согласно данным Росалкогольрегулирования, в первом квартале текущего года розничные продажи сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи составили 20,51 млн литров, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Как передаёт «Абзац», в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге грушевый и яблочный покупали особенно много.
Мелисса Тимофеева