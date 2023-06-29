Токсиколог Шилов рассказал, что делать при укусе змеи

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Обработать рануПервое, что нужно сделать после укуса змеи – обработать рану, чтобы туда не попала инфекция. По словам специалиста, часто после укуса гадюки обыкновенной летальный происходит от инфекционных осложнений, а не от самого яда.
Обездвижить конечностьЕсли змея укусила за конечность, например, за палец руки, эту часть тела нужно зафиксировать. Рекомендуется засунуть за пазуху кисть, либо сделать бандаж.
Отсосать кровь с ядомЕсли от укуса змеи пострадали вы или ваш родственник, то можно отсосать немного крови из места укуса. Затем жидкость нужно обязательно сплюнуть. Это поможет забрать часть яда из организма. При этом, специалисты не рекомендуют проделывать такие манипуляции с незнакомыми людьми.
Пить водуЕсли у вас с собой был вода – пейте ее как можно больше. Делать это нужно на всем этапе спасения.
Выпить обезболивающее и таблетки от аллергииЕсли вы добрались до дома, нужно вызвать скорую помощь, выпить таблетку обезболивающего и средство от аллергии. Часто после укуса змеи у человека проявляется аллергия, что усложняет процесс лечения.
Чего нельзя делать после укуса змеи?Не нужно делать никаких разрезов и накладывать жгут. Токсиколог отмечает, что далеко не все могут наложить жгут правильно. Также нельзя принимать алкоголь в качестве обезболивающего, поскольку он будет способствовать распространению яда в организме.
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