Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными

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Опасность для человека могут представлять не только ядовитые грибы, но и съедобные.
В интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что отравиться можно белыми грибами и лисичками в том случае, если они были собраны в неблагополучной с точки зрения экологии местности.
Также на гриб влияет неправильная обработка. Во время сбора и приготовления грибов на поверхности могут остаться частицы почвы, содержащие Clostridium botulinum - бактерии, которые выделяют ботулотоксин. Необходимо тщательно очищать грибы от почвы перед тем, как их приготовить.
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«Плодовое тело гриба, употребляемое в пищу, содержит в себе всё, что гриб насобирал в себя из почвы, а грибница может занимать до гектара. Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад ГСМ или автомойка, то гриб соберёт все вредные вещества», – рассказал Алексей Водовозов.
«Грибы лучше готовить в тот же день, когда вы их собрали. Можно, например, сразу пожарить их. В этом случае опасности ботулизма не существует, так как для его образования требуется время и отсутствие кислорода. Также можно засолить или замариновать грибы, так как высокая концентрация соли и кислоты убивает бактерии», - рекомендует токсиколог.Особенно осторожными следует быть неопытным грибникам. Съедобные грибы можно с лёгкостью перепутать с ядовитыми видами. К примеру, опенок и галерина окаймленная очень похожи, но галерина окаймленная содержит аматоксин, который является одним из самых мощных грибных ядов, приводящих к смерти.
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Мария Фирсова