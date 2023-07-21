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Топ-5 упражнений от нейропсихолога для мозга

Нейропсихолог Хвингия назвала упражнения, которые помогут активизировать работу мозга
21 июля 2023, 09:20

Фото: IStock/Sasiistock

Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля. Он был учрежден в 2014 году Всемирной федерацией неврологии. Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала «Радио 1» о простых упражнениях на каждый день, которые помогут активизировать работу мозга.

Цветные слова

Оно очень хорошо концентрирует внимание. Когда слова написаны цветами, но слово и цвет – разные. То есть слово «чёрный» может быть написано жёлтым цветом. А задача – прочитать цвета. Естественно, человеку нужно сконцентрироваться, чтобы выполнить это задание.

Таблица Шульте

Таблицы Шульте — это инструмент для тренировки периферического зрения, концентрации внимания и параллельного восприятия информации.

Часто в таблицах «разбросаны» цифры от 1 до 25, и задача человека – найти их в правильной последовательности.


При этом, существуют разные таблицы. Например, есть такие, в которых присутствуют чёрные, и красные цифры. Мы можем дать задание посчитать от 1 до 25 красными цифрами, а от 25 до 1 – чёрными. Конечно, всё это на время.

Ассиметричная гимнастика

Упражнения этой гимнастики синхронизируют работу мозга, так как одновременно нагрузку получают оба полушария. Они также способствуют концентрации нашего внимания.

1. Кулак-ладонь-ребро

Например, одна рука у нас может делать кулак-ребро-ладонь, и в этот момент другая – просто кулак-ладонь. Это разнонаправленные движения разноимённых конечностей.

2. Ключи на пальце

Одна рука крутит связку ключей на пальце, а другая трясёт чем-нибудь. Это тоже разнонаправленные движения. Они позволяют нам сконцентрироваться, мозг начинает работать.

3. Рисуем на листе бумаги

В этот момент у нас одна рука рисует на листочке кружочек, вторая — треугольник. Всё это также нужно делать одновременно.

Это простые упражнения, которые не требует диагностики. Они полезны всем.

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#мозг
#упражнения
#Ирина Хвингия
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Кардиолог Конев предупредил об опасном бессимптомном заболевании
Кардиолог Конев рассказал, чем опасна бессимптомная гипертония
21 июля 2023, 08:39

Фото: istockphoto / DragonImages

Отсутствие лечения артериальной гипертонии — повышенного артериального давления — может привести к серьёзным последствиям и даже к смерти.
Врач-кардиолог Юрий Конев «Ленте.ру» рассказал, что опасность данного состояния заключается в отсутствии симптомов.
 
«Гипертония зачастую протекает бессимптомно, особенно в зрелые годы. У женщин опасен климактерический период, и для мужчин гипертония так же опасна, а наши мужчины идут к врачу за 2 дня до смерти», — рассказал специалист.
Также гипертония может свидетельствовать о ряде других заболеваний, поэтому наблюдение специалиста при повышенном давлении необходимо. Юрий Конев сообщил, что сейчас почти нет случаев, когда гипертонию нельзя купировать, но этим надо заниматься постоянно.
 
Человек должен обращать внимание на такие симптомы, как боли в сердце и головные боли сжимающего характера.

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#гипертония
#сердце
#кардиолог
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С 1 августа врачи смогут консультировать пациентов онлайн
ТАСС: С 1 августа частные клиники смогут консультировать пациентов онлайн
21 июля 2023, 03:51

Фото: iStock

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 августа частные медицинские клиники смогут консультировать пациентов в режиме онлайн.
«Начиная с 1 августа на всей территории РФ появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте пятнадцать компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги», — цитирует ТАСС слова Решетникова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

Согласно новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), у врачей появится возможность консультировать пациентов из других городов и регионов, тем самым повысится доступность медицинской помощи.

Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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#консультации
#врачи
#правительство
#Россия
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Врач Глотова рассказала о росте числа инсультов у молодёжи
Врач Глотова: Около 20% всех инсультов в России развиваются в возрасте от 15 до 40 лет
21 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Tunatura

Завотделением реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы № 3 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА Наталия Глотова заявила, что около 20% всех инсультов в России развиваются в возрасте от 15 до 45 лет.
«Мы всегда ассоциировали инсульт как возраст-зависимое заболевание. Но в действительности сейчас на территории РФ, и наши данные согласуются с данными зарубежными, около 20% всех инсультов развиваются в более молодом возрасте. И выделена специально такая категория — это люди от 15 до 45 лет», — цитируют «Известия» слова специалиста.

Она добавила, что большое количество инсультов случаются у пациентов в возрасте до пятнадцати лет.

По словам Глотовой, всего в России каждый год фиксируется 400-500 тысяч случаев инсультов.

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#инсульт
#Россия
#молодёжь
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Врач Белаш назвал способы избавления от головной боли без лекарств
20 июля 2023, 21:10

Фото: iStock/eternalcreative

Врач-остеопат, невролог Владимир Белаш рассказал NEWS.ru, что головные боли могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и свидетельствовать о патологии.
Если головная боль появляется от повышенных нагрузок, справиться с ней поможет массаж или физиотерапия.

Метеозависимым людям помогут занятия йогой и лечебной физкультурой, пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, он отметил, что люди с наследственной формой заболевания должны принимать назначенные им лекарства, а вышеупомянутые методы могут помочь сократить частоту появления головных болей.

Однако он предупредил, что головная боль может говорить о серьёзных заболеваниях, таких как опухоль головного мозга или инсульт.

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#здоровье
#головнаяболь
#медицина
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Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь
20 июля 2023, 17:41

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли руку подростку, получившего серьёзную травму дома. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступил 16-летний пациент с множественными ранами предплечья и кисти. Как выяснилось, он хотел открыть плотно запертую межкомнатную дверь, но стекло двери не выдержало давления и упало прямо на него.
«Отделаться простым наложением швов не получилось. Во время операции восстановили целостность сухожилий и карпального канала. Это узкий туннель, через который в руке проходят срединный нерв и сухожилия сгибателей пальцев», – поделился заведующий операционным блоком Сергей Хохлов.
В итоге двигательная функция руки была сохранена. Сейчас подросток готовится к выписке. Далее ему предстоит пройти реабилитацию.

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#Московская область
#Подмосковье
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Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
20 июля 2023, 17:29

Фото: Минздрав МО

Диспансеризацию и профилактические осмотры в Подмосковье с начала 2023 года прошли более 1,2 млн человек. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Регулярная диагностика позволяет получить актуальную информацию о своём организме, а также вовремя обнаружить патологии. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 млн человек. У порядка 30 тыс из них выявлены заболевания, о которых они прежде не знали», – рассказала Стригункова. 
Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области можно пройти в поликлинике в будни и по субботам. Для диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы. 
 
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.
 
Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на «Госуслугах».

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В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии

Солнечногорские врачи прооперировали беременную с редкой патологией

Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма

 
 

#Светлана Стригункова
#Минздрав МО
#Московская область
#Подмосковье
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В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
20 июля 2023, 16:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках регионального проекта «Стоматология: перезагрузка», специалисты стали проходить диагностику новообразований полости рта.

 Такая мера позволяет обнаружить развитие опасных патологий на ранних стадиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2023 году охваты люминесцентной стоматоскопии онкоскринингом полости рта выросли в семь раз.   

«Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тыс. онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Специалисты проводят люминесцентную стоматоскопию с помощью специальной лампы и очков. Это исследование помогает выявить любое отклонение от нормы. 

Такая диагностика проводится врачом-стоматологом бесплатно в стоматполиклиниках, участвующих в проекте  «Стоматология: перезагрузка».

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Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма.
#Минздрав
#рак
#рак полости рта
#новообразование
#диагностика
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Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма
20 июля 2023, 13:49

Фото: iStock/Natali_Mis

Учёные МГМУ им. Сеченова совместно с китайскими коллегами открыли две лаборатории для исследований по выращиванию различных тканей организма. Об этом рассказал директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, доктор химических наук Пётр Тимашев в интервью «Газеты.Ru».
Он уточнил, что первая лаборатория открылась в Медицинском университете Цзуньи. Там будет проводится работа по развитию технологий лечения ожоговых и других повреждений кожи. А вторая лаборатория расположилась в Девятом Народном госпитале Шанхая, где российские учёные совместно с китайскими пластическими хирургами будут работать над восстановлением челюстно-лицевых тканей и кожи.

«Так как в Сеченовском Университете большой объем наработок, их интересуют уже готовые продукты и технологии, для которых не надо проводить фундаментальные исследования. А нас там интересует проведение более тщательных исследований на животных моделях», – объяснил Тимашев в беседе с «Газета.Ru».

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#учёные
#медицина
#Россия
#Китай
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Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе соли
20 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/dusanpetkovic

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, в каких случаях соль может быть полезна.
Натрий, который является одним из компонентов соли, позволяет поддержать сердечно-сосудистую систему, поэтому, употребляя соль в допустимых пределах, можно ​помочь организму.

«Когда человек активно тренируется, либо стоит сильная жара на улице, он теряет достаточно много жидкости, и натрий из организма тоже очень быстро уходит. В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно», – уточнил эксперт в беседе с Москва 24.

При этом важно помнить, что избыточное употребление соли может вызвать обратный эффект и навредить организму, поэтому необходимо придерживаться нормы.

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#соль
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#диета
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