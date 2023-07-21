Топ-5 упражнений от нейропсихолога для мозга

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Цветные словаОно очень хорошо концентрирует внимание. Когда слова написаны цветами, но слово и цвет – разные. То есть слово «чёрный» может быть написано жёлтым цветом. А задача – прочитать цвета. Естественно, человеку нужно сконцентрироваться, чтобы выполнить это задание.
Таблица ШультеТаблицы Шульте — это инструмент для тренировки периферического зрения, концентрации внимания и параллельного восприятия информации.
Часто в таблицах «разбросаны» цифры от 1 до 25, и задача человека – найти их в правильной последовательности.
Ассиметричная гимнастикаУпражнения этой гимнастики синхронизируют работу мозга, так как одновременно нагрузку получают оба полушария. Они также способствуют концентрации нашего внимания.
1. Кулак-ладонь-реброНапример, одна рука у нас может делать кулак-ребро-ладонь, и в этот момент другая – просто кулак-ладонь. Это разнонаправленные движения разноимённых конечностей.
2. Ключи на пальцеОдна рука крутит связку ключей на пальце, а другая трясёт чем-нибудь. Это тоже разнонаправленные движения. Они позволяют нам сконцентрироваться, мозг начинает работать.
3. Рисуем на листе бумагиВ этот момент у нас одна рука рисует на листочке кружочек, вторая — треугольник. Всё это также нужно делать одновременно.
Это простые упражнения, которые не требует диагностики. Они полезны всем.
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