Топ-5 вредных продуктов на завтрак

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Выпечка и хлопья могут увеличить вес и привести к дефициту витаминов.
live24 пишет, что каши быстрого приготовления и сладкие хлопья не насыщают организм полезными веществами, а также быстро перевариваются. Данные продукты содержат много сахара и минимум белка.
Блины, к которым добавляют сиропы, варенья и фрукты, тоже сложно считать здоровым завтраком. После таких блюд очень скоро вновь захочется есть.
Выпечка, включая тосты, слишком калорийны и содержат много быстрых углеводов, а вот полезных элементов в них почти нет.
Обезжиренные йогурты также не являются источником витаминов. Их можно заменить натуральным греческим йогуртом.
Ранее терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу. Среди них активная зарядка сразу после подъёма, обливание холодной водой и отказ от завтрака.
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Блины, к которым добавляют сиропы, варенья и фрукты, тоже сложно считать здоровым завтраком. После таких блюд очень скоро вновь захочется есть.
Обезжиренные йогурты также не являются источником витаминов. Их можно заменить натуральным греческим йогуртом.
Ранее терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу. Среди них активная зарядка сразу после подъёма, обливание холодной водой и отказ от завтрака.
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Мария Фирсова