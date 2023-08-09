Тошнота и потеря сознания: невролог Квилинская — об основных симптомах сотрясения мозга

Фото: istockphoto.com/Andrii Borodai
«Иногда сотрясение мозга протекает без явных симптомов. Из-за этого пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу. После удара часто образуется «шишка», но симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель. Основными признаками являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти», — пояснила в беседе с NEWS.ru Квилинская.
Она добавила, что у подобного недуга есть три степени заболевания. Так, при первой может быть лёгкий кратковременный обморок, при второй человек дольше 20 минут плохо себя чувствует, присутствуют потеря сознания и рвота, при третьей наблюдается длительная потеря сознания и амнезия.
Читайте также:
Названы страшные последствия частого употребления обезболивающих
Невролог Орлов: Постковидный синдром способен поразить любые органы
Невролог Суворинова рассказала, как не допустить развитие деменции