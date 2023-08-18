Травматолог Григорьев объяснил, как выбрать безопасный рюкзак для школьника

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Ортопедическая спинка особенно важна для учеников начальной школы, так как у детей младшего возраста еще не сформирован мышечный корсет, подчеркнул Григорьев. Кроме того, между спиной ребенка и спинкой рюкзака должно быть небольшое пространство для циркуляции воздуха.
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